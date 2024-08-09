Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сын Ширвиндта раскрыл отношение к идее «оживления» его отца в кино

Сын Ширвиндта Михаил заявил, что не против создания дипфейка его отца

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Сын Александра Ширвиндта, телеведущий Михаил Ширвиндт, заявил в беседе с изданием «Абзац», что не против воссоздания образа его отца в кино с помощью искусственного интеллекта.

«Если кто-то хочет использовать технологию дипфейк, он это и без разрешения может сделать втихую», — отметил Ширвиндт-младший.

Актера Александра Ширвиндта не стало в марте 2024 года. При этом телеведущий не уверен, что будет объективен к результату.

«В любом случае итоговый результат зависит от таланта художника. Здесь нет объективности. Режиссёр может заверить, что все будет прекрасно, а выйдет наоборот. Что касается итогового результата, там грань неуловимая. Мне будет сложно оценить объективно», — рассказал телеведущий.

В августе 2024 года в сети появились кадры с образом народного артиста СССР Юрия Никулина в фильме режиссера Сарика Андреасяна «Манюня. Приключения в Москве». В картине «оживили» актера цирка с помощью искусственного интеллекта.

Внук Юрия Никулина Юрий заявил, что его семья осталась довольной результатом дипфейка.

Ранее юрист оценил шансы потери Пугачевой замка в Грязи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами