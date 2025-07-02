На Украине вынесли заочный приговор звезде «Универа»

Суд на Украине заочно приговорил к 12 годам лишения свободы российского актера, уроженца Полтавской области, Виталия Гогунского. Об этом сообщает ТАСС.

Городской суд украинской Винницы в качестве дополнительного наказания на 12 лет лишил актера права занимать должности, которые связаны с организацией и проведением политических мероприятий. Кроме того, Гогунский должен быть лишен всего имущества и компенсировать Украине траты проведенную экспертизу в размере $380 (15 902 гривны).

После начала специальной военной операции Гогунский поддержал российских военнослужащих на фронте, неоднократно участвовал в благотворительных концертах для участников СВО в городах РФ.

30 июня сообщалось, что на Украине заочно приговорил к 10 годам тюрьмы российского журналиста и продюсера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Также суд постановил конфисковать имущество «блогера-пропагандиста».

Ранее журналисту Шарию заочно вынесли приговор о госизмене.