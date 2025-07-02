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Украинская певица Оля Полякова может потерять возможность въезда в Россию

РИА Новости: украинскую певицу Олю Полякову могут не пустить в Россию
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@polyakovamusic/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Украинскую певицу и телеведущую Олю Полякову могут больше не пустить в Россию. Об этом со ссылкой на правоохранительные структуры сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, в настоящее время имеются основания для отказа во въезде Поляковой на территорию Российской Федерации.

После начала специальной военной операции певица подвергла критике действия России и заняла проукраинскую позицию. В частности, она выступала с концертами перед украинскими военнослужащими и отправляла им гуманитарную помощь.

9 июня сообщалось, что на Камчатке украинскому гражданину вынесли предупреждение, аннулировали вид на жительство и отказали в получении российского гражданства из-за контактов с Вооруженными силами Украины и намерений шпионить за российскими военнослужащими.

За день до этого стало известно, что суды поддержали отказы во въезде в РФ украинцам за очистку мобильных данных.

Ранее украинца не пустили в Россию из-за контактов ВСУ и СБУ в его телефоне.

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