Украинцу, имевшему связь с ВСУ, аннулировали вид на жительство на Камчатке

Украинцу отказали в гражданстве РФ за намерение шпионить за военными на Камчатке

Гражданину Украины вынесли предупреждение, аннулировали вид на жительство и отказали в получении российского гражданства из-за контактов с Вооруженными силами Украины и намерений шпионить за камчатскими военнослужащими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Камчатскому краю.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что мужчина поддерживал связи с представителем ВСУ и планировал собирать и передавать противнику информацию о камчатских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Также ему отказали в гражданстве и аннулировали вид на жительство», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что гражданин не смог совершить особо тяжкое преступление благодаря своевременным действиям сотрудников УФСБ. В пресс-службе добавили, что мужчине также напомнили о недопустимости подобных действий.

8 июня сообщалось, что некоторые граждане Украины получали отказы во въезде на территорию России из-за признаков удаления данных с мобильных телефонов.

Ранее в Госдуме предложили ввести ценз оседлости для получения выплат новыми гражданами РФ.