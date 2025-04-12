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Украинца не пустили в Россию из-за контактов ВСУ и СБУ в его телефоне

РИА: украинца дважды не пустили в РФ из-за контактов ВСУ, СБУ и ГУР в телефоне
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Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

Российские пограничники в «Шереметьево» два раза в течение прошлого года отказали украинцу во въезде в Россию из-за найденных в его телефоне контактов сотрудников украинских спецслужб и военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

В полученных документах говорится, что гражданину Украины дважды в течение 2024 года отказывали во въезде в Россию сотрудники погранконтроля ФСБ в «Шереметьево». Гражданин Украины прилетал из Таиланда, отмечается в материалах. Он обратился в суд, добиваясь признания его недопуска в Россию незаконным.

В иске украинец заявил, что на территории России живет его мать и брат, следовательно отказ властей РФ во въезде в страну «нарушает его право на уважение личной и семейной жизни».

Однако вместе с тем к делу приобщили данные от пограничников. Они выяснили, что истец в телефоне хранит номера военных украинской армии, сотрудников СБУ, ГУР и МВД Украины.

Кроме того, гражданин подписан на Telegram-каналы, которые освещают события в зоне СВО в негативном для России ключе.

В этой связи суд заявил, что решение о недопуске украинца на территорию России является обоснованным.

До этого в Краснодарском крае задержали 46-летнего местного жителя, которого подозревают в государственной измене.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий силовики установили, что мужчина сам вышел на связь с кураторами из украинских спецслужб и предложил им свои услуги по передаче информации. После этого украинцы взяли его в оборот и давали указания.

Ранее жительницу Ялты обвинили в госизмене за денежный перевод из Дублина.

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