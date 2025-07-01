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Шура Би-2 владеет квартирой в центре Москвы за полмиллиарда рублей

SHOT: музыкант Шура Би-2 владеет квартирой в Москве за почти 600 млн рублей
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Один из лидеров группы «Би-2» Шура (он же — Александр Уман) владеет четырехкомнатной квартирой в историческом центре Москвы за полмиллиарда рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Премиальные апартаменты Умана, заявляет Telegram-канал, расположены на третьем этаже жилого комплекса «Имперский дом» в Якиманском переулке. Их площадь составляет 256,4 кв. м., а из панорамных окон открываются виды на парк «Музеон», «Москву-Сити» и храм Христа Спасителя.

Как сообщает SHOT, столичная квартира обошлась Уману по цене в 560 млн рублей, а также музыкант выкупил два машиноместа стоимостью свыше 10 млн рублей. Эту недвижимость музыкант приобрел в 2021 году вместе с супругой Елизаветой. Он взял ее в ипотеку до 2050 года.

20 июня стало известно, что у Лаймы Вайкуле и Шуры Би-2 вышел совместный трек под названием «Танцуй». О том, что Вайкуле и Шура Би-2 работают над созданием совместной композиции, стало известно еще осенью 2024 года. Певица называла трек «экспериментом».

В апреле 2025 года сообщалось, что Лайма Вайкуле может лишиться квартиры в Москве. Представители общественного движения «Зов народа» обратились в Генеральную прокуратуру России с просьбой национализировать имущество артистки.

Ранее стало известно, что Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) нашел способ зарабатывать в РФ не музыкой.

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