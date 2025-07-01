«Очень дорогой художник»: Макаревич нашел способ зарабатывать в РФ не музыкой

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) продолжает зарабатывать в России, продавая дорогостоящие чайные сервизы со своими рисунками. Об этом сообщает «Абзац».

Макаревич создал лимитированную коллекцию посуды вместе с Императорским фарфоровым заводом (ИФЗ) еще 15 лет назад, но она до сих пор в продаже. Чайный сервиз «Five о'кот», который стоит 78 тыс. рублей, издание «Абзац» называет самым дорогим в коллекции. Есть также более дешевые варианты — тарелки с графикой Макаревича по цене от 3 тыс. рублей.

«Андрей Макаревич — очень дорогой художник. Я не шучу. Моя жена много лет назад ему делала выставку. Благодаря участию в выставках он смог поднять стоимость своих работ», — пояснил арт-дилер Михаил Перченко.

Как сообщает «Абзац», пока лимитированная коллекция посуды с рисунками Макаревича «пылится на складах» в России, музыкант продает свою графику в Израиле. Он просит от 1,5 тыс. шекелей (около 34 тыс. рублей. — «Газета.Ru») за работу. Он также продолжает зарабатывать в России, поскольку получает авторские отчисления и «сбывает свою литературу».

В ноябре 2022 года Андрей Макаревич был признан иностранным агентом. Музыкант уехал из России и вместе с супругой Эйнат Кляйн переехал в Израиль. В сентябре 2023 года певец избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет. Также известно, что в апреле 2023 года артист вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича».

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