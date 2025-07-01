На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что Никита Михалков числится в розыске СБУ

Никита Михалков оказался в розыске СБУ
close
Сергей Пятаков/РИА Новости

Известный российский кинорежиссер и актер Никита Михалков оказался в розыске по линии Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС.

Согласно персональной карточке Михалкова, размещенной на сайте ведомства, он пребывает в статусе разыскиваемого с марта 2022 года.

30 июня Винницкий городской суд Украины заочно приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества российского блогера и рэпера Акима Апачева (настоящее имя — Аким Гасанов), известного своими патриотическими и военизированными текстами. В тот же день СБУ объявила его в розыск.

23 июня СБУ объявила в розыск заместителя начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинова. Генерал-лейтенант разыскивается с марта 2022 года по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Ранее генпрокурор РФ ответил на претензии СБУ к Мединскому.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами