Стало известно, что Никита Михалков числится в розыске СБУ

Известный российский кинорежиссер и актер Никита Михалков оказался в розыске по линии Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС.

Согласно персональной карточке Михалкова, размещенной на сайте ведомства, он пребывает в статусе разыскиваемого с марта 2022 года.

30 июня Винницкий городской суд Украины заочно приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества российского блогера и рэпера Акима Апачева (настоящее имя — Аким Гасанов), известного своими патриотическими и военизированными текстами. В тот же день СБУ объявила его в розыск.

23 июня СБУ объявила в розыск заместителя начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинова. Генерал-лейтенант разыскивается с марта 2022 года по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Ранее генпрокурор РФ ответил на претензии СБУ к Мединскому.