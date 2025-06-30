Талызина нецензурно обругала Брыльску в последнем интервью: «Я ее сделала!»

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина заявила на снятом за пять дней до своей кончины шоу «Секрет на миллион», что сделала успешной актрису Барбару Брыльску в России.

Талызина заявила, что «эту Брыльску сделала одна дура-артистка!» Актриса указала на себя, поскольку именно она переозвучивала польскую коллегу в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».

«Она [Брыльска] нас немного презирала. Она так и не поняла, зачем она приехала, кого она играет, эту бедную ленинградскую учительницу русского языка…» — отметила Талызина.

Актриса также вспомнила, как Брыльска подарила ей на день рождения банку сухих белых резаных грибов, которые она не стала пробовать.

«Ей больше нечего было дарить, она бедная. Она их собирала где-то в своей Польше на каких-то полянах. Я их не попробовала. Я эти грибы отдала одной монашке, она любит грибы», — отметила знаменитость.

Актрисы Валентины Талызиной не стало 21 июня после продолжительной болезни из-за рака. Артистка до последнего работала в театре, а свое 90-летие встретила на сцене Театра Моссовета. Актриса вошла в историю отечественного кинематографа благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы» и «Зигзаг удачи», а ее голосом говорит мама Дяди Федора в «Трое из Простоквашино».

Подробнее о том, какой была Валентина Талызина на сцене, в кино и в жизни, — в материале «Газеты.Ru».

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