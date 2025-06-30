Талызина назвала Пугачеву дурочкой в последнем интервью

Актриса Талызина в последнем интервью заявила, что Пугачева загубила свою жизнь

Народная артистка России Валентина Талызина в последнем интервью пожалела народную артистку РСФСР Аллу Пугачеву, уехавшую из России после начала специальной военной операции. 16 июня, за пять дней до кончины, актриса снялась в передаче «Секрет на миллион».

Программа вышла в эфир 28 июня. Талызина сыграла в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» роль подруги главной героини и озвучила роль Барбары Брыльской, а Пугачева в этом фильме исполнила песни.

«Дурочка, загубила свою жизнь», — ответила она на вопрос ведущей Леры Кудрявцевой об отношении 90-летней Талызиной к отъезду Пугачевой из России.

Актриса считает, что Пугачева сожалеет об отъезде, хоть и не признает этого.

Валентины Талызиной не стало 21 июня на 91-м году жизни. В последние годы она боролась с раком поджелудочной железы. Прощание с актрисой прошло 24 июня.

В том же интервью она критически отозвалась о Барбаре Брыльской.

Ранее Иван Янковский поделился воспоминаниями о деде.