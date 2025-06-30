Сын Александра Митты ответил на слухи об обмороке режиссера

Сын российского и советского режиссера Александра Митты Евгений ответил на слухи о его обмороке. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Ничего он не терял сознание. Сливают диспетчерской скорой помощи какую-то непонятную информацию», — опроверг информацию он.

Евгений посетовал, что после публикации непроверенной информации в СМИ «начинается паника».

По словам сына кинематографиста, с 92-летним Миттой все в порядке, он находится дома.

О том, что к режиссеру фильмов «Таежный роман» и «Экипаж» Александру Митте приезжали сразу две бригады скорой помощи, сообщил Life со ссылкой на SHOT 30 июня. По данным Telegram-канала, медиков вызвали после того, как Митта потерял сознание у себя дома в Москве.

Александр Митта — лауреат премий «Ника» и «ТЭФИ», он является почетным членом Российской академии художеств, заслуженным деятелем искусств РСФСР (1974), а также народным артистом Российской Федерации.

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