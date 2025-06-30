Раскрыта дата проведения аналога «Оскара» в Москве

Торжественная церемония вручения Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» впервые пройдет 24 ноября 2025 года в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского фонда культуры.

Инициатором создания премии стал режиссер Никита Михалков, который называл ее евразийским аналогом «Оскара». В апреле 2025 года Михалков впервые показал приз для лауреатов Евразийской кинопремии — усыпанную драгоценными камнями статуэтку в форме бабочки. На премии, отмечают создатели, будут вручать награды в категориях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер» и других. Основной победитель в номинации «Лучший фильм» получит приз в размере $1 млн, а другие — по $250 тыс.

Пока неизвестно, какие страны будут участвовать в отечественном аналоге «Оскара». Генеральный директор Российского фонда культуры Елена Головнина заявила, что мероприятие «нашло отклик среди коллег из множества стран евразийского пространства».

20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве пройдет песенный конкурс «Интервидение», указ о его проведении подписал президент России Владимир Путин. Россию на состязании представит заслуженный певец страны Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов).

Ранее стало известно, кто представит Россию в жюри конкурса «Интервидение».