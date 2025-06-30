Американская академия кинематографических искусств и наук пригласила российского актера Юру Борисова стать ее членом. Он для этого идеально подходит, так как обладает гибким, незамыленным взглядом, а также имеет значительный творческий опыт, объяснил кинокритик Давид Шнейдеров Общественной Службе Новостей.

Юра Борисов еще молодой, но уже достаточно перспективный актер, который хорошо ориентируется в кинематографических процессах, считает критик. По его мнению, именно поэтому его пригласили присоединиться к членам престижной академии.

«Это едва ли не последний творческий оплот, куда пока не дошла политическая риторика, и пусть Борисов этим пользуется», — считает Шнейдеров.

По его мнению, российский актер будет объективно оценивать номинантов на получение премии, при этом есть вероятность, что он станет продвигать начинающих артистов из России в Голливуд.

Напомним, 27 июня о приглашении Борисова в киноакадемию сообщило издание Variety. Всего в списке приглашенных 533 работника кинематографа, среди которых актеры, режиссеры, художники по костюмам, продюсеры и монтажеры. Приглашения получили также Джейсон Момоа, Эндрю Скотт, Киран Калкин, Фернанда Торрес, Себастиан Стэн, Ариана Гранде и Майки Мэдисон. В списке указаны 91 номинант на «Оскар» и 26 лауреатов этой премии.

Ранее стало известно, что Юра Борисов сыграет главную роль в фильме британского режиссера.