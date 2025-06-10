Борисов сыграет главную роль в фильме британского режиссера

Актер Юра Борисов исполнит главную роль в фильме британской актрисы Эмили Мортимер. Об этом сообщает Deadline.

Картина станет режиссерским дебютом для Эмили Мортимер. Актриса также написала сценарий к проекту. Фильм расскажет о студентке из Британии, которая приезжает в Москву в 90-е и влюбляется в российского поэта. Девушку сыграет звезда «Солтберна» Элисон Оливер, а писателя – Борисов.

Подробности съемок неизвестны.

4 июня The Hollywood Reporter сообщал, что Борисов может исполнить одну из главных ролей в новом фильме итальянского режиссера Луки Гуаданьино Artificial («Искусственный») про основателей американской технологической компании OpenAI — разработчика сервиса ChatGPT.

По его данным, кинолента будет рассказывать о турбулентном периоде в истории компании, когда в 2023 году из-за противоречий с советом директоров руководитель OpenAI Сэм Альтман был отправлен в отставку, а через несколько дней возвращен на эту же должность. Съемки картины могут начаться летом текущего года в Сан-Франциско (штат Калифорния) и в Италии.

Ранее российские проекты выиграли престижную премию в Лос-Анджелесе.