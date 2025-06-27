Российского актера пригласили стать членом Американской киноакадемии

Американская академия кинематографических искусств и наук пригласила российского актера Юру Борисова стать ее членом. Об этом сообщает издание Variety.

Всего в списке приглашенных 533 работника кинематографа, среди которых актеры, режиссеры, художники по костюмам, продюсеры и монтажеры.

Приглашения получили также Джейсон Момоа, Эндрю Скотт, Киран Калкин, Фернанда Торрес, Себастьян Стэн, Ариана Гранде и Майки Мэдисон. В списке указаны 91 номинант на «Оскар» и 26 лауреатов этой премии.

4 июня The Hollywood Reporter сообщал, что Борисов может исполнить одну из главных ролей в новом фильме итальянского режиссера Луки Гуаданьино Artificial («Искусственный») про основателей американской технологической компании OpenAI — разработчика сервиса ChatGPT.

По его данным, кинолента будет рассказывать о турбулентном периоде в истории компании, когда в 2023 году из-за противоречий с советом директоров руководитель OpenAI Сэм Альтман был отправлен в отставку, а через несколько дней возвращен на эту же должность. Съемки картины могут начаться летом текущего года в Сан-Франциско (штат Калифорния) и в Италии.

Ранее сообщалось, что Борисов сыграет главную роль в фильме британского режиссера.