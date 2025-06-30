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Виторган об успехе Кадышевой: «Выиграла борьбу у впихуемого во все дыры Shaman»

Актер Виторган: Кадышева заняла место «Ленинграда» в разряде веселого трэша
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Актер Максим Виторган заявил в Telegram-канале, что народная артистка Надежда Кадышева заняла место группы «Ленинград» в разряде «Веселый трэш» у российского слушателя.

«Только Шнуров осознанно лепил продукт, а тут совпало вдруг…. », — написал он.

Виторган пошутил, что на российском музыкальном поприще родился «новый артист», поскольку он стал чаще натыкаться в сети на видеоролики с Кадышевой.

«В этом году [она будет] на всех самых дорогих корпоративах. Помяните мое слово. Ну и нокаутом выигранная борьба за зрителя у впихуемого во все дыры Shaman», — подытожил актер.

Актер Максим Виторган — сын народного артиста России Эммануила Виторгана и артистки Аллы Балтер. В его фильмографии свыше 100 работ, среди которых «День выборов», «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» и «Беспринципные».

У Виторгана трое наследников: дети Полина и Даниил родились в первом браке артиста с актрисой Викторией Верберг, а сын Платон — после отношений с Ксенией Собчак.

До этого СМИ выяснили, что солистка группы «Золотое кольцо» Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Стоимость кассового концерта Кадышевой за последний год выросла с 1 млн до 3 млн рублей, а на летних корпоративах, которые у «Золотого кольца» уже расписаны, ценник возрос до 15-20 млн рублей.

Ранее стало известно, что Сергея Безрукова осудили из-за концерта в Баку.

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