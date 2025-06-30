Безрукова осудили из-за концерта в Баку: «Езжайте лучше в Крым или Курск!»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин осудил в Telegram-канале артиста Сергея Безрукова, который планирует приехать с концертом в Баку в октябре 2025 года.

Бородин сопроводил пост с видеороликом, в котором Безруков анонсировал спектакль «Хулиган. Исповедь». Мероприятие, приуроченное к 130-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина, должно состояться 27 октября 2025 года во Дворце имени Гейдара Алиева.

«Сергей, какой Баку? Какой Алиев? Вчера Алиев в Азербайджане отменил все связанные с Россией культурные мероприятия, а вы в Баку. <…> Езжайте лучше в Крым или Курск, поддержите наших граждан в связи с СВО, вы там больше нужны , но не Баку», — написал Бородин.

Накануне минкульт Азербайджана заявил об отмене всех культурных мероприятий, запланированных российскими государственными и частными учреждениями. Причиной, как сообщили в ведомстве, стали «целенаправленные... насильственные действия... в отношении азербайджанцев по признаку этнической принадлежности в Екатеринбурге».

27 июня российские силовики провели там рейды в рамках расследования уголовных дел прошлых лет. Правоохранители задержали более 50 человек, а двое главных подозреваемых из Азербайджана не выжили. В МИД РФ заявляли, что ситуация находится под контролем правоохранителей.

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