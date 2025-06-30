СМИ: режиссеру «Экипажа» Александру Митте вызвали скорую

Режиссеру фильмов «Таежный роман» и «Экипаж», народному артисту РФ Александру Митте вызвали скорую из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам источника телеканала, у Митты обострилась пневмония. 92-летний режиссер отказался от госпитализации.

В мае Mash написал о критическом состоянии Митты. Telegram-канал утверждал, что постановщик жаловался на сильнейшие боли в ногах, из-за этого ему вызывали медиков. У режиссера якобы появились и открытые раны на теле, которые нужно было постоянно перевязывать. Кроме того, он был вынужден постоянно пить обезболивающие таблетки.

Однако сын режиссера Евгений Митта опроверг эту информацию. Он рассказал, что состояние здоровья его отца стабильное, никаких критических изменений и «мучительных болей» у него нет.

В середине ноября 2023 года у режиссера диагностировали повторный инсульт, воспаление почек и сердечные заболевания.

Ранее у сыгравшего главную роль в фильме «Друг мой, Колька!..» актера остановилось сердце.