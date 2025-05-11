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Сын Митты прокомментировал сообщения о его состоянии

Сын Александра Митты опроверг сообщения о критическом состоянии режиссера
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Евгения Новоженина/РИА Новости

Евгений Митта, сын режиссера Александра Митты, заявил, что состояние здоровья его отца стабильное, никаких критических изменений нет. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, это все неправда. Это ложь абсолютная от службы, скорее всего, паллиативной», — сказал Евгений Митта.

По его словам, состояние отца стабильное, «никаких изменений у него нет, никаких болей мучительных тоже у него нет».

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Александр Митта находится в критическом состоянии. По его данным, 92-летний постановщик жаловался на сильнейшие боли в ногах, из-за этого ему на днях вызывали медиков. Канал утверждает, что у режиссера появились открытые раны на теле, которые нужно постоянно перевязывать. Также согласно сообщению Telegram-канала, режиссер вынужден постоянно пить обезболивающие таблетки.

Александр Митта является режиссером фильмов: «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил», сериала «Граница. Таежный роман» и других известных картин.

Ранее СМИ писали, что у Митты обнаружили рак, из-за которого режиссеру присвоили паллиативный статус.

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