Умер сыгравший главную роль в фильме «Друг мой, Колька!..» актер Кобозев

Актер Александр Кобозев умер в возрасте 80 лет

Российский актер Александр Кобозев умер в возрасте 80 лет. Об этом агентству ТАСС сообщила дочь артиста Анастасия.

По ее словам, Кобозев ушел из жизни 11 мая. Причиной смерти стала остановка сердца.

Дочь актера уточнила, что дата и место прощания будут объявлены позже.

Александр Кобозев родился 20 апреля 1945 года в Москве. Получил образование в школе №201, затем окончил режиссерский факультет Института культуры, где специализировался на работе с самодеятельными театрами.

С 1967 по 1985 годы Кобозев являлся художественным руководителем театральной студии «На ладони». С 1985 года работал режиссером слайдфильмов на ВДНХ, а с 1995 года — в департаменте образования.

Кобозев прославился после выхода киноленты «Друг мой, Колька!» режиссера Александра Митты, где сыграл одну из своих самых ярких ролей Кольки Снегирева.

1 мая заслуженная артистка России Ирина Кострова ушла из жизни в возрасте 102 лет. Прощание с артисткой состоялось 4 мая в Москонцерт-холле.

Ранее умерла 11-летняя звезда Netflix Миллена Брандао после 13 остановок сердца.