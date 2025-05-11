Mash сообщил о критическом состоянии режиссера «Экипажа» Митты

Режиссер фильмов «Таежный роман» и «Экипаж» Александр Митта находится в критическом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канан Mash.

По его данным, 92-летний постановщик жаловался на сильнейшие боли в ногах, из-за этого ему на днях вызывали медиков. Канал утверждает, что у режиссера появились открытые раны на теле, которые нужно постоянно перевязывать. Режиссер вынужден постоянно пить обезболивающие таблетки.

В ноябре СМИ писали, что у Митты обнаружили рак, из-за которого режиссеру присвоили паллиативный статус. Позднее сын режиссера Евгений заявлял, что информация о самочувствии отца не соответствует действительности. Он подчеркивал, что отец чувствует себя нормально.

В середине ноября 2023 года у Александра Митты диагностировали повторный инсульт, воспаление почек и сердечные заболевания.

Александр Митта является режиссером фильмов: «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил», сериала «Граница. Таежный роман» и других картин.

Ранее сообщалось, что актеру Александру Демидову грозит инвалидность из-за проблем с почками.