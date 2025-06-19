Макса Фадеева уличили в самоплагиате написанной для «Интервидения» песни

Песня «Прямо по сердцу», которую Максим Фадеев написал для музыкального конкурса «Интервидение», напоминает старую композицию продюсера Breach The Line («Пересечь черту»). Об этом сообщает kp.ru.

«Если включить одновременно Breach The Line и «Прямо по сердцу», то можно услышать реальное сходство: плавное вступление, аккуратный, вкрадчивый речитатив, затем акцентированный разгон — и взрывной выход на припев», — пишет издание.

В то же время Breach The Line и «Прямо по сердцу», несмотря на схожую мелодику, абсолютно разные по тексту — и даже исполняются на разных языках. Хронометраж старого трека Фадеева также на полторы минуты длиннее. Поклонники продюсера возмутились, что он не стал писать новую композицию для «Интервидения», а «пофорсил старую».

«Надо быть глухим, чтобы не слышать сходство», — заявили интернет-пользователи.

В международном песенном конкурсе «Интервидение» примут участие 20 стран. Певец Shaman (Ярослав Дронов) представит Россию на «Интервидении». Автором песни для конкурса стал продюсер Максим Фадеев. Композитор признался, что в процессе создания не знал, что трек будет исполнять Shaman.

12 июня Дима Билан был объявлен послом международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». По словам организаторов, артист будет поддерживать участников, задавать тон и вдохновлять аудиторию.

Ранее Макс Фадеев раскрыл свою фаворитку на «Интервидении».