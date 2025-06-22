В жюри «Интервидения» будут представители стран-участников

ТАСС: в «Интервидении» будет 20 членов жюри из разных стран

Директор департамента маркетинга и коммуникаций «Интервидения» Анастасия Григорьева рассказала в беседе с ТАСС, что от каждой страны-участницы будет выдвинут представитель в члены жюри.

По словам Григорьевой, в члены жюри пойдут авторитетные люди из индустрии стран-участниц. Никаких дополнительных судей не предусмотрено.

«Соответственно, если 20 стран, то 20 членов жюри», — поделилась Григорьева.

На первое «Интервидение» приедут делегации из 20 стран, среди которых Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.

Конкурс пройдет 20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве, указ о его проведении подписал президент России Владимир Путин. Россию на конкурсе представит заслуженный певец страны Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов).

12 июня Дима Билан был объявлен послом международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». По словам организаторов, артист будет поддерживать участников, задавать тон и вдохновлять аудиторию.

Ранее Макса Фадеева уличили в самоплагиате написанной для «Интервидения» песни.