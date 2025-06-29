Инстасамка объяснила, почему ее муж сделал пластику: «Отец сломал ему нос»

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева – настоящее имя) в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскрыла, зачем ее муж, продюсер Олег Еропкин (Moneyken), решился на ринопластику.

Инстасамка объяснила, что у Еропкина очень напряженные отношения в семье. Во время одного из скандалов отец продюсера сломал ему нос. После этого мужу артистки пришлось делать две операции.

«Можно ли над этим смеяться? Даже не знаю», — заявила рэперша.

Moneyken сделал операцию в августе 2023 года.

Инстасамка вышла замуж за Олега Еропкина в ноябре 2021 года. Знаменитости сыграли свадьбу в кругу близких. Спустя два года Еропкин и Зотеева устроили вторую свадьбу.

В апреле Зотеева сообщила, что приобрела вместе с мужем футбольный клуб «Чертаново-медиа».

Клуб прошел полный ребрендинг. Сменились весь состав игроков, название и форма. Также цвет команды изменился с синего на красный. Инстасамка опубликовала проморолик с футбольного поля, в котором предстала в новой форме.

Еропкин отметил, что спортсмена не могут принять в команду без согласования Инстасамки. По словам продюсера, рэперша использует астрологию и подобные мистические типологии, чтобы выбрать футболиста.

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