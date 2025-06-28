Гармаш сообщил о судьбе третьего «Чебурашки»

Актер Гармаш заявил, что третья часть «Чебурашки» уже снята

Народный артист России, один из актеров фильма «Чебурашка» Сергей Гармаш сообщил о судьбе третьей части картины. Его цитирует ТАСС.

По словам Гармаша, съемки третьего «Чебурашки» Дмитрия Дьяченко — самой кассовой картины в российском прокате — уже закончены.

«Чебурашка второй давно снят и третий тоже», — сказал актер.

В «Чебурашке» Гармаш играет садовника Гену.

Сиквел «Чебурашки должен» выйти в прокат 31 декабря 2025 года — почти через три года после выхода первой картины.

Первый «Чебурашка» обошел комедию Клима Шипенко «Холоп» (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона «Аватар» (2009). Также в фильме сыграли Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

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