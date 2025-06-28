Верник рассказал о «Гамлете» с Юрой Борисовым

Заместитель директора по связям с общественностью МХТ имени Чехова Вадим Верник подтвердил, что в следующем сезоне на Основной сцене МХТ планируется премьера спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым. Об этом пишет aif.ru.

27 июня худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский рассказал, что «Гамлета» с Борисовым поставит Андрей Гончаров.

«Юра Борисов будет репетировать роль Гамлета, других подробностей мы пока не разглашаем. Могу лишь добавить, что режиссер «Гамлета» Андрей Гончаров уже трижды ставил в Художественном театре и все его постановки пользуются большим успехом у зрителей», — прокомментировал новость Верник.

До этого Гончаров ставил в МХТ «Чрево» по Евгению Замятину, «Далекую радуга» по произведению братьев Стругацких и психологическую драму «Осень» по рассказу Августа Стринберга.

«Гамлет» будет первой постановкой Гончарова на Основной сцене.

Накануне Американская академия кинематографических искусств и наук пригласила Юру Борисова стать ее членом. Это произошло после номинации Борисова на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Ранее сообщалось, что Борисов сыграет главную роль в фильме британского режиссера.