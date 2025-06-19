Стало известно, когда и где пройдет свадьба Агаты Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце планирует провести свадьбу с Петром Дрангой в июле. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов в беседе с изданием Woman.ru.

Дворцов уверен, что торжество точно пройдет летом, но продюсер не располагает достоверной информацией относительно места его проведения.

«Ходят слухи, что они хотят провести церемонию за границей, а после для друзей официально все пройдет в Москве», — сказал он.

Продюсер не исключил, что брак Муцениеце и Дранги может быть пиар-проектом. По его словам, этот союз выгоден каждой стороне. Муцениеце, считает Дворцов, таким образом может скрывать роман с влиятельным бизнесменом — Сулейманом Керимовым.

«Что касается, может ли Агата быть беременна от данного товарища [Керимова], то никто свечку не держал. Все взрослые люди, и возможен любой вариант развития событий. Эти слухи пошли не на пустом месте…» — отметил продюсер.

2 мая Муцениеце рассказала, что Петр Дранга сделал ей предложение руки и сердца. Артистка опубликовала фото, на котором жених целует ее на фоне заката.

15 июня Telegram-канал «Только никому...» сообщил, что актриса ждет ребенка от Керимова. Как сообщало СМИ, именно отношения с предпринимателем могли также стать причиной развода актрисы с Павлом Прилучным. При этом подтверждений этой информации не было.

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