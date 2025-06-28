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Стало известно о состоянии могилы жены Виторгана: «Берет оторопь»

Могилу актрисы Аллы Балтер нашли забытой через 25 лет после кончины
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Галина Кмит/РИА Новости

Журналисты рассказали о состоянии могилы народной артистки России Аллы Балтер через 25 лет после кончины. Об этом пишет aif.ru.

Корреспондент побывала на Ваганьковском кладбище.

«Если честно, берет оторопь, когда подходишь к ее погосту. Ощущение, что сюда давно никто не приходил», — делится впечатлениями она.

Цветы на могилу народной артистки приносят поклонники, рассказали работники кладбища — у памятника стоят красные гвоздики и желтые тюльпаны.

Предыдущая супруга актера Эммануила Виторгана Алла Балтер снималась в фильмах «Степень риска», «Ларец Марии Медичи», «Черный квадрат». Ее не стало в 2000 году после борьбы с раком позвоночника.

До этого в июне отец Жанны Фриске рассказал, что изменит памятник на могиле певицы.

Ранее Диана Гурцкая посетила могилу мужа в двухлетнюю годовщину.

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