Гурцкая посетила могилу мужа в двухлетнюю годовщину: «Вся в слезах и всхлипывает»

Певица Диана Гурцкая посетила могилу своего супруга Петра Кучеренко, которого не стало 20 мая 2023 года. Об этом сообщает «СтарХит».

Издание опубликовало ролик, на котором видно, как знаменитость входит в памятник-дворец экс-замминистра науки и высшего образования РФ в сопровождении 17-летнего сына Константина. На кладбище также прибыли брат Гурцкая Роберт, мать Кучеренко и ряд его коллег.

«Роберт с утра приехал, один все убирал, цветы расставлял красиво. Здесь очень много букетов и корзинок с алыми и белыми розами. Диана вся в слезах, всхлипывает, на нее очень тяжело смотреть», — сообщил корреспондент «СтарХита».

Гурцкая и Кучеренко прожили вместе около 20 лет. Дипломат занимал пост замминистра науки и высшего образования с 30 марта 2020 года.

20 мая 2023 года Кучеренко не стало: ему резко стало плохо в самолете по возвращении из командировки на Кубе. Врачи пытались спасти мужчину после экстренной посадки в Минеральных Водах, но не смогли. Ему было 46 лет.

В октябре 2024 года стало известно, что Гурцкая установила массивный памятник на могиле мужа-дипломата Петра Кучеренко.

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