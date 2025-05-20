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Гурцкая посетила могилу мужа в двухлетнюю годовщину: «Вся в слезах и всхлипывает»

«СтарХит»: певица Диана Гурцкая в слезах пришла на могилу мужа Петра Кучеренко
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Евгений Матвеев/Global Look Press

Певица Диана Гурцкая посетила могилу своего супруга Петра Кучеренко, которого не стало 20 мая 2023 года. Об этом сообщает «СтарХит».

Издание опубликовало ролик, на котором видно, как знаменитость входит в памятник-дворец экс-замминистра науки и высшего образования РФ в сопровождении 17-летнего сына Константина. На кладбище также прибыли брат Гурцкая Роберт, мать Кучеренко и ряд его коллег.

«Роберт с утра приехал, один все убирал, цветы расставлял красиво. Здесь очень много букетов и корзинок с алыми и белыми розами. Диана вся в слезах, всхлипывает, на нее очень тяжело смотреть», — сообщил корреспондент «СтарХита».

Гурцкая и Кучеренко прожили вместе около 20 лет. Дипломат занимал пост замминистра науки и высшего образования с 30 марта 2020 года.

20 мая 2023 года Кучеренко не стало: ему резко стало плохо в самолете по возвращении из командировки на Кубе. Врачи пытались спасти мужчину после экстренной посадки в Минеральных Водах, но не смогли. Ему было 46 лет.

В октябре 2024 года стало известно, что Гурцкая установила массивный памятник на могиле мужа-дипломата Петра Кучеренко.

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