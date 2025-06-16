Отец Фриске изменит памятник на ее могиле: «Потом съедят»

Отец певицы Жанны Фриске Владимир Копылов изменит памятник на ее могиле. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

В настоящее время на могиле установлена статуя Жанны Фриске в полный рост. По словам мужчины, статуе изменят лицо и обновят бронзу. Сейчас мастер разрабатывает эскизы проекта.

Финансовой помощи на новый памятник Копылов просить не будет.

«Попрошу — потом съедят, поэтому не дай Бог», — заявил Владимир.

Жанна Фриске прославилась в составе группы «Блестящие», участвовала в записи хитов «За четыре моря», «А я все летала», «Чао, бамбино!», «Апельсиновый рай». С 2004 года Фриске сосредоточилась на сольной деятельности и съемках в кино.

В 2013-м у певицы диагностировали опухоль головного мозга, а 15 июня 2015 года ее не стало в возрасте 40 лет. У Жанны Фриске остался сын Платон.

Ранее продюсер Жанны Фриске раскрыл факт о ее жизни вне сцены.