Звезда «Полицейского с Рублевки» прервал съемки из-за рецидива рака

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов прервал съемки из-за рецидива рака. Его цитирует aif.ru.

По словам Попова, до недавнего времени он снимался.

«Сейчас на пару недель уйду в медицинский отпуск. Потом снова в кадр», — сказал он.

Астроцитому третьей степени — глиальную опухоль головного мозга — у Попова обнаружили в 2018 году. Опухоль удалили, через три года лечение было окончено.

27 июня Попов заявил о рецидиве рака мозга, уточнив, что болезнь вернулась «в другой форме». Ему предстоит химиотерапия, до лечения он планирует продолжать съемки и пока чувствует себя нормально.

Роман Попов прославился как актер и шоумен, участник юмористического шоу Comedy Club. В его фильмографии почти 40 фильмов, среди которых: «Новогодний беспредел», «Девушки бывают разные», «Ботан и Супербаба» и другие.

Ранее актрису «Девочек» госпитализировали после жиросжигающей инъекции.