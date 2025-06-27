Актрису «Девочек» госпитализировали после жиросжигающей инъекции

Актрису сериала «Девочки» Дженни Моллен госпитализировали после сильной реакции на инъекцию жиросжигающего препарата. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя Моллен поделилась фотографией с больничной койки, на которой выглядит бледной и обессиленной. По словам Моллен, госпитализация связана с приемом тирзепатида — препарата для лечения диабета II типа, который часто используется не по назначению для снижения веса и подавления аппетита.

«Я побывала в больнице, у меня капельницы на обеих руках, меня вывезла из квартиры скорая помощь. Я думаю, скажем так, я пошла по трудному пути, узнала темную сторону пептидов», — поделилась она.

Тирзепатид имитирует гормоны, которые регулируют уровень сахара в крови и чувство голода, но, как и другие пептиды, может иметь серьезные побочные эффекты, если его не контролировать.

Дженни Моллен с 2008 года замужем за звездой «Американского пирога» Джейсоном Биггсом. У пары двое общих детей — Сид и Лазло.

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