Звезда «Полицейского с Рублевки» рассказал о самочувствии после рецидива рака

Актер Попов заявил, что чувствует себя нормально после рецидива рака

Российский актер Роман Попов, известный по роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», рассказал о самочувствии после рецидива рака мозга. Его цитирует aif.ru.

«Чувствую себя нормально. Если не считать осложнение на зрение», — поделился он.

У Попова диагностировали астроцитому третьей степени в 2018 году, после чего артист пережил тяжелую операцию и до 2021 года проходил терапию, пока болезнь не отступила.

27 июня Попов заявил о рецидиве рака мозга, уточнив, что болезнь вернулась «в другой форме». Ему предстоит химиотерапия, до лечения он планирует продолжать съемки.

Роман Попов прославился как актер и шоумен, участник юмористического шоу Comedy Club. В его фильмографии почти 40 фильмов, среди которых: «Новогодний беспредел», «Девушки бывают разные», «Ботан и Супербаба» и другие.

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