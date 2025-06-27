Онколог высказался о редкой опухоли звезды «Полицейского с Рублевки»

Онколог Евгений Черемушкин высказался о редкой опухоли мозга, выявленной у звезды «Полицейского с Рублевки» — актера Романа Попова. Врача цитирует aif.ru.

Он подтвердил, что этот вид онкологического заболевания встречается нечасто.

«Это действительно редкая опухоль», – отметил врач.

Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что астроцитома третьей степени составляет всего около 6% от всех первичных опухолей ЦНС.

О том, что у Романа Попова, сыгравшего в «Полицейском с Рублевки» Игоря Мухича, нашли астроцитому третьей степени, стало известно в 2018 году. Опухоль удалили в Германии, в 2021 году лечение завершилось.

В середине июня СМИ сообщили о судорожном приступе у артиста.

27 июня Роман Попов рассказал о рецидиве злокачественной опухоли мозга и частичной слепоте.

Ранее бизнесвумен Сильваши заявила, что Киркоров переживает из-за проблем со здоровьем.