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У звезды «Полицейского с Рублевки» случился судорожный приступ

Mash: актер Роман Попов отказался от госпитализации после судорожного приступа
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

У актера Романа Попова случился судорожный приступ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Источник утверждает, что врачи привели звезду сериала «Полицейский с Рублевки» в чувство и хотели увезти в больницу, но от госпитализации он отказался.

Первые приступы у Попова появились в 2018 году. У артиста диагностировали астроцитому — злокачественную опухоль мозга. После успешной операции Попову назначили противосудорожную терапию, которую он перестал принимать в 2021 году.

Сам актер информацию об ухудшении состояния здоровья не комментировал.

Ему удалось победить болезнь, признавался артист, благодаря чувству юмора. Онкологическое заболевание Попов скрывал.

«Люди-то разные, бывают злые. Боялся реакции, поэтому никому не говорил. Об этом знали семья, близкие и коллеги по цеху. Потому что очень тяжело объяснить, что мне нужен парик и больше времени на грим, чтобы закрыть шрам после операции», — поделился Попов.

Ранее сына Шер госпитализировали с передозировкой наркотиков.

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