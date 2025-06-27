Жена Хайдарова о здоровье Киркорова: «Не может вести привычный образ жизни»

Жена хирурга Тимура Хайдарова, бизнесвумен Светлана Сильваши заявила в беседе с Woman.ru, что виделась с Филиппом Киркоровым на недавнем большом концерте Димы Билана в Москве.

По словам Сильваши, Киркоров прекрасно выглядел, несмотря на то, что у него по-прежнему болит рука из-за полученного на концерте в Петербурге ожога.

«Плюс он переживает, что он не может вести привычный образ жизни, который вел до всего случившегося. Он артист и для него важно оставаться в форме», — отметила она.

Сильваши уверила, что серьезных проблем со здоровьем Киркоров не испытывает — просто «по настроению артиста бьет» травма, которая долго не заживает.

25 июня сообщалось, что поклонники Киркорова посчитали нездоровым его состояние здоровья из-за видео, которое опубликовал Telegram-канал «Только никому…».Фанаты артиста забеспокоились, поскольку он не проявлял никаких эмоций во время записи роликов на 35-летии певицы Анны Asti.

25 апреля Филипп Киркоров получил ожоги во время выступления в Санкт-Петербурге. Из-за пиротехнического оборудования, прикрепленного к спине, у него загорелся рукав пиджака во время исполнения песни «Черная пантера». У певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога.

Продюсер Яна Рудковская отмечала в начале июня, что Киркоров до сих пор не восстановился после ожога. Она советовала певцу не торопиться организовывать много концертов и сосредоточиться на реабилитации.

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