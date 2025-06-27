Министр культуры вручила Гармашу медаль за заслуги в искусстве в условиях военных действий

Актер Сергей Гармаш получил медаль Александра Твардовского из рук министра культуры России Ольги Любимовой. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Народного артиста России наградили за вклад в поддержку бойцов специальной военной операции. Гармаш, родом с Украины, поблагодарил за награду и отметил, что число тех, кто помогает участникам СВО, будет расти.

Кроме него, медалью также наградили режиссера Андрея Симонова, сценариста Рината Есеналиева, актрису Анну Осипову, художника Алексея Суховецкого и писателя Дмитрия Филиппова.

Медаль имени Твардовского была учреждена 19 июня 2025 года. Ее вручают за культурные и творческие проекты, реализованные в условиях военных действий.

На этой неделе актер Виктор Вержбицкий удостоился ордена от Владимира Путина. Президент подписал указ о награждении Вержбицкого орденом «За заслуги в культуре и искусстве». В документе уточняется, что актер внес большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также вел многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее Татьяна Буланова попала в книгу рекордов.