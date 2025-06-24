Певица Буланова попала в Книгу рекордов России в день получения медали в Кремле

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова попала в Книгу рекордов России и очень довольна этим. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на концертного директора певицы Константина Сергеева.

Буланова установила рекорд по количеству дуэтов в истории российской эстрады — за свою карьеру она записала 114 совместных песен с различными артистами.

«Она в этот день получила награду в Кремле — медаль «За труды в культуре и искусстве», поэтому испытала сразу двойные положительные эмоции. И плюс еще был прекрасный концерт», — отметил Сергеев.

Татьяна Буланова записывала дуэты, в частности, с Михаилом Боярским, Людмилой Зыкиной, Филиппом Киркоровым и Львом Лещенко.

В начале июня актер Том Круз был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как человек, совершивший наибольшее количество прыжков с горящим парашютом.

«Том не просто играет героев боевиков — он сам герой боевиков!» — заявил главред Книги рекордов Гинесса Крейг Глендей.

Ранее Леди Гага снова попала в Книгу рекордов Гиннесса.