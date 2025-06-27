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«Ничего постыдного»: Сергей Жуков раскрыл причину запуска аналога Лабубу

Певец Жуков признался, что решил создать Бабайку на волне популярности Лабубу
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Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал, что решил создать собственный аналог игрушке Лабубу – Бабайку, чтобы сделать его не менее популярным среди россиян. В беседе с Общественной Службой Новостей он признался, что решил воспользоваться волной популярности вокруг азиатского персонажа.

Жуков напомнил, что Бабайкой называют ночной дух в славянской мифологии. Его именем в былые времена родители пугали детей, которые их не слушались. Вопреки этому, музыкант решил придать Бабайке больше доброжелательных черт, сделав его не злым, а милым персонажем.

«Да, мы воспользовались волной популярности Лабубу, но я не вижу ничего в этом постыдного. У каждой игрушки найдется свой потребитель», — отметил певец.

Он пообещал, что российские плюшевые монстры не будут такими дорогими, как Лабубу – купить их смогут большинство россиян. Когда именно они поступят в продажу, артист не уточнил.

Напомним, до этого появилась информация, что Жуков планирует производить российский аналог популярной игрушки Лабубу, которую назовет Бабайка. Концепт будущего персонажа представляет собой пухлую зверушку с серой шерстью и розовой шапкой, которая будет работать на основе искусственного интеллекта.

«Газете.Ru» Жуков рассказал, что запатентовал товарный знак «Бабайка», а также заявил, что не соревнуется с Лабубу. «В ответ на игрушку какую-то или замену мы делаем нового героя, нового детского персонажа, который на многие годы сейчас станет большим другом детям», — отметил певец.

Ранее стало известно, сколько москвичей купили Лабубу.

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