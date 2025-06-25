Стало известно, сколько москвичей купили Лабубу

Каждый восьмой опрошенный москвич старше 18 лет купил Лабубу себе или детям

Каждый восьмой опрошенный москвич старше 18 лет (13%) уже купил или планирует приобрести Лабубу (игрушки, похожие на маленьких йети в костюме кролика). Таковы результаты опроса, проведенного компанией «Страна Девелопмент» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 48% респондентов не имеют своей Лабубу, но хотя бы раз слышали о ней. Около 39% не знают, что это такое.

Среди московских владельцев трендовой игрушки 85% — женщины в возрасте 18–45 лет, купившие ее для себя или в подарок детям. Основная армия фанатов игрушки состоит из нового поколения вчерашних подростков — активных пользователей соцсетей. Они обожают Лабубу за эффект неожиданного подарка и игру в коллекционирование.

По данным опроса, большинство московских коллекционеров Лабубу живет в пределах Садового кольца в собственных квартирах. При этом 80% владельцев игрушки купили ее самостоятельно для себя, а 20% — получили в подарок.

На вопрос, чем цепляет эта игрушка, опрошенные москвичи чаще всего отвечали: «Лабубу ‒ это весело».

Клинический психолог, психотерапевт Ирина Осницкая пояснила, что феномен Лабубу связан с желанием жителей столицы снова испытать радость неожиданного подарка, знакомую всем с детства.

«Согласно модели Берна, человек может находиться в одном из трех состояний: родитель, взрослый или ребенок. Обычно мы жонглируем ролями, каждый раз выбирая нужную, исходя из ситуации и в зависимости от целей взаимоотношений. Но контекст последнего времени слишком часто вынуждает нас быть либо «взрослым», а это значит брать ответственность на себя, либо «родителем», что означает брать ответственность за многих. Такой существенный перекос создает сильное внутреннее напряжение. Детская часть просто не включается, и человек оказывается в шаге от эмоционального выгорания. Покупка забавных модных игрушек активно (и легитимно) включает детскую часть и таким образом снимает напряжение», — сказала Осницкая.

В опросе приняли участие более 2 тыс. москвичей.

Ранее Кэти Перри выбила лабубу из рук фаната на концерте.