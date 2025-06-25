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Сергей Жуков: Бабайки даже рядом не стоят с Лабубу — они намного милее и приятнее

Сергей Жуков: идея создания игрушки Бабайка возникла не из-за Лабубу
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Пресс-служба ТНТ

Уже в будущем году стартуют съемки фильма про Бабайку, а уже после этого начнется продажа одноименных игрушек. Придумывалось это не как ответ Лабубу — они даже рядом не будут стоять, так как российские игрушки будут намного милее, заявил НСН лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.

По словам артиста, в рамках проекта планируется выпустить большой художественный музыкальный фильм, который срежиссирует Алексей Учитель. По словам Жукова, ему очень хочется поработать над Бабайкой именно с ним, так как этот режиссер создал много прекрасных картин.

При этом лидер «Руки вверх!» опроверг сообщение о том, что Бабайка готовится как аналог Лабубу.

«Что касается Лабубу, я никак к ним не отношусь. У моих детей их нет. Надеемся, мы сделаем что-нибудь более милое, и это точно не будет каким-то ответом Лабубу, они и рядом не стоят», — заявил певец.

Напомним, до этого появилась информация, что Жуков планирует производить российский аналог популярной игрушки Лабубу, которую назовет Бабайка. Концепт будущего персонажа представляет из себя пухлую зверушку с серой шерстью и розовой шапкой, которая будет работать на основе искусственного интеллекта.

Ранее стало известно, сколько москвичей купили Лабубу.

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