Прилепин осудил Ревву: «За 11 лет не смог доехать до отца в Донецке»

Писатель Прилепин возмутился, что Ревва 11 лет не навещает отца в Донецке

Российский публицист и политик Захар Прилепин осудил шоумена Александра Ревву за то, что тот не навещает проживающего в Донецке отца. Слова писателя передает aif.ru.

«Не удивлюсь, если через год увижу, что Александр Ревва награжден каким-нибудь орденом. Он уже успел уехать после СВО и вернуться, но так и не смог доехать за 11 лет до отца, который живет в Донецке», — возмутился писатель.

Ревва родился в 1974 году в Донецке. Детство и юность будущего комика прошли в родном городе — он окончил техникум промышленной автоматики, затем получил диплом менеджера в Донецком государственном университете управления, выступал от этого учебного учреждения в КВН.

В 2014-м комик отказался посещать Донецк, несмотря на то, что там до сих пор живет его отец. А в 2022-м артист выступил против проведения специальной военной операции на Украине.

Отец шоумена — Владимир Ревва — рассказывал, что перестал общаться с сыном именно из-за СВО. В конце мая 2025 года Ревва-младший получил паспорт России.

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