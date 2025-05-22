«Глупость человеческая»: родившийся в Донецке Ревва получил российское гражданство

Комик Александр Ревва, попавший в немилость к россиянам после критики СВО, принял российское гражданство. Отец родившегося в Донецке артиста, комментируя получение сыном нового паспорта, назвал его метания между Россией и Украиной «глупостью человеческой». Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Комик и певец Александр Ревва получил российский паспорт. Об этом 22 мая сообщило РИА Новости со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении агентства. Источник также уточнил, что Ревва, в прошлом году отметивший 50-летие, в начале этого мая указал российское гражданство в юридических бумагах.

Сам артист пока никак не комментировал получение российского паспорта, отказалась говорить про это и жена Александра. Зато высказался его родной отец — Владимир Ревва, проживающий в Донецке. По словам родителя комика, они до сих пор не общаются — и о причинах смены гражданства сыном он не знает.

«Никаких контактов [с ним], я же ему сказал: «Ты как предатель Родины». <...> И он обиделся на меня. Я сказал: «Если ты считаешь нужным обидеться на меня, значит...» Все, что думаю, то и говорю.

[Почему он решил получать сейчас российское гражданство?] Я считаю, что это [метания между Россией и Украиной] глупость человеческая. Может быть, жена воздействовала как-то не очень положительно.

<...> Последний раз мы в 2013 году виделись. Приезжал, был у меня здесь, даже ночевал. Но потом что-то изменилось», — отметил Владимир Ревва в беседе с Mash, добавив, что готов возобновить отношения с сыном.

Александр Ревва родился в 1974 году в Донецке. Детство и юность будущего комика прошли в родном городе — он окончил техникум промышленной автоматики, затем получил диплом менеджера в Донецком государственном университете управления, выступал от этого учебного учреждения в КВН.

Впоследствии Ревва перебрался в Россию: стал участником команды «Клуба веселых и находчивых» «Утомленные солнцем» из Сочи, а широкой популярности добился как резидент Comedy Club.

В 2014 году комик отказался посещать Донецк, в котором до сих пор живет его отец. А в 2022-м Ревва-младший выступил против проведения специальной военной операции на Украине. Согласно информации из открытых источников, именно политическая позиция расстроила отношения между артистом и его родителем.

В июле 2022 года Ревва-старший в интервью kp.ru говорил, что совсем перестал общаться с сыном именно из-за СВО.

«Я ведь когда узнал о его поведении, обозвал немножко — мы с сыном рассорились и больше не общались. Он же вместе с Меладзе участвовал в этом сборище, которое выступало против спецоперации на Украине... Когда на Донбассе началась война в 2014 году, он ни разу сюда не приехал. Лепс у нас выступал, многие другие артисты, а сын в родном Донецке ни разу не появился. Дело в том, что Сашка ездил на Украину, где у него был лучший друг — такой Владимир Зеленский, слышали? И сын мне сказал: «Если я буду ездить на Родину, меня на Украину не пустят», — поделился Владимир Ревва.

При этом мать комика тогда называла своего бывшего мужа «предателем» и опровергала слухи об эмиграции артиста.

«Сашу и его сестру мой муж воспитывал, с которым я живу уже 42 года. Сын его и считает отцом. А тот Ревва, что в Донецке, — какой он вообще отец?!

Он для нас чужой человек, предатель, который предал семью, оставил меня в 21 год с двойняшками.

Сыну и дочке было четыре месяца, когда он ушел к другой женщине. Дети у меня родились по полтора килограмма, недоношенные. Мне очень сложно было в жизни. Бывший муж не платил алименты, никогда не помогал. Я сама поднимала детей, работая на трех работах», — говорила женщина.

Сам Ревва долгое время хранил молчание относительно своего отца, однако в 2023-м публично от него отрекся.

«У меня никогда не было отца! Мой «папа» ушел от нас, когда нам с моей сестрой-двойняшкой было всего четыре месяца. Но ничего, как-то выросли. А страсть к популярности — это, наверное, у нас генетическое», — написал шоумен в социальных сетях.

Комментировать многочисленные сообщения СМИ о своем якобы отъезде из России он тоже долгое время не хотел, но в 2024 году все же высказался и на эту тему. Ревва тогда назвал ложью информацию о том, что уезжал из страны:

«Вернувшимся в Россию» сложно назвать человека, который не уезжал из России. <…> Я знаю, что какое-то время следили за моей семьей, моим домом, выставляли все это наружу. И очень хочу, чтобы не трогали нас. Никуда мы не собирались уезжать, и мы здесь».