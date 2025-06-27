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Анатолий Белый отказался называть себя российским артистом: «Я — израильский»

Актер Белый: прошу обозначать себя как израильского артиста, а не российского
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Нина Зотина/РИА Новости

Актер Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что не хочет ассоциироваться с Россией после отъезда из страны из-за СВО. Его слова передает «СтарХит».

«Я хочу, чтобы меня в релизах обозначали «израильский артист»: не «российский», не «бывший российский». Для меня это важно!» — сказал он.

Белый также уточнил, что его карьера за рубежом складывается менее успешно, чем в России. Актеру приходится отказываться от множества проектов, поскольку чаще всего ему предлагают сыграть «плохого русского».

«Агент говорит: «Толя, это же международные проекты!» Отвечаю: «Я уехал из страны не для того, чтобы здесь играть этих вот», — пояснил артист.

После начала специальной военной операции на Украине Анатолий Белый уехал из России, уволившись из МХТ им. Чехова. На данный момент артист проживает в Израиле.

В декабре 2023 года Минюст РФ призвал Белого иностранным агентом.

Анатолий Белый снимался в сериалах «Бригада» и «Волкодав» и принимал участие в фильме «О чем еще говорят мужчины», «Колл-центр» — всего в его фильмографии более 100 проектов. Белый также озвучивал в российском кино Киану Ривза, Эрика Бана и Венсана Касселя.

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