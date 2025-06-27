Раскрыто имя самой высокооплачиваемой ведущей России

Подруга народного артиста России Филиппа Киркорова, диджей Катя Гусева назвала Леру Кудрявцеву самой высокооплачиваемой ведущей России. Ее слова передает URA.RU.

Гусева раскрыла, что гонорар знаменитости составляет от $20 до 30 тыс. (примерно от 2 до 3 млн рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru»). Она отметила, что ведущая передачи «Секрет на миллион» востребована у заказчиков, которые хвалят ее за качественную работу при отсутствии чрезмерных требований.

До этого СМИ выяснили, что солистка группы «Золотое кольцо» Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Стоимость кассового концерта Кадышевой за последний год выросла с 1 млн до 3 млн рублей, а на летних корпоративах, которые у «Золотого кольца» уже расписаны, ценник возрос до 15-20 млн рублей.

Также утверждалось, что Надежда Кадышева подняла гонорар почти в два раза на фоне популярности ее композиций среди представителей поколения Z. Продюсер Дворцов заявлял, что артистка выступает за гонорар в размере от 4 до 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Леонида Агутина разыскивают судебные приставы.