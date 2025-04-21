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Кадышева подняла гонорар почти в два раза на фоне популярности среди зумеров

Продюсер Дворцов: Надежда Кадышева подняла гонорар с 2 до 5 млн рублей
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл в беседе с aif.ru, что народная артистка России Надежда Кадышева подняла гонорар почти в два раза на фоне популярности ее композиций среди представителей поколения Z.

По словам Дворцова, на данный момент артистка выступает за гонорар в размере от четырех до пяти млн рублей, а раньше была готова выйти на сцену за 2 млн рублей.

«Все билеты у Надежды раскуплены, залы переполнены. Я могу сказать, что она сейчас работает на 100%», — отметил эксперт.

Дворцов также добавил, что Кадышева скромна в вопросах райдера: она просит только чай, воду, кофе и различные закуски, а от алкоголя отказывается.

Недавно сообщалось, что семья певицы Кадышевой и баяниста Александра Костюка почти в три раза увеличила свой доход за последнее время. Их компания «Золотое кольцо» за 2024 год только официально заработала 3 млн рублей, а цены на выступление выросли до 10 млн рублей за концерт.

Ранее стало известно, что Вера Брежнева сдает недвижимость в Москве за 300 тысяч рублей.

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