Суд арестовал художника за нацистский жест на приеме у британского посла

Суд в Москве арестовал художника Вишневского за демонстрацию нацистского жеста

Замоскворецкий суд Москвы арестовал художника Степана Вишневского за публичную демонстрацию нацистской символики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Художника признали виновным по статье о публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики. Таким образом, Вишневский будет содержаться под стражей 15 суток.

Инцидент произошел 14 июня во время приема у британского посла. Художник вышел на балкон, после чего изобразил движение рукой, вскинув ее вверх.

20 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила мужчину, который показал нацистский жест на балконе здания посольства Британии в Москве накануне Дня памяти и скорби 22 июня.

В мае мировой суд в Москве оштрафовал мужчину за размещенное в соцсети «ВКонтакте» в 2013 году изображение с нацистской символикой и жестом фашистского приветствия. Суд назначил ему минимально возможный штраф — 10 тысяч рублей.

Ранее в Белово поймали подростка, который размещал стикеры с нацистской символикой в соцсетях.