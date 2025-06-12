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В Белово поймали подростка, который размещал стикеры с нацистской символикой в соцсетях

В Белово подросток разместил более 400 стикеров с нацистской символикой
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Кемеровской области сотрудники полиции поймали подростка, который разместил в личном Telegram-канале свыше 400 стикеров с нацистской символикой. Об этом сообщает паблик «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

По информации источника, что несмотря на то, что юноша старался сохранять в соцсетях анонимность, его удалось вычислить. Информацию о случившемся передали в комиссию по делам несовершеннолетних, нарушителя с его матерью уже пригласили на беседу.

Отмечается, что в ходе заседания, на которое подросток явился увешанный георгиевскими ленточками, были принесены публичные извинения. Юноша признал вину, заявив что его поступок был «безобразной ошибкой».

Нарушителю вынесли предупреждение. При этом в случае повторного нарушения, может быть заведено уголовное дело с лишением свободы до 4 лет.

19 мая в Челябинской области двое 16-летних студентов колледжа попали в поле зрения транспортной полиции после того, как пришли на вокзал станции Карталы с символикой, напоминающей нацистскую. По данным МВД, на одежде ребят были ремни с изображениями, похожими на те, что использовались солдатами нацистской Германии во время Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что рэпера icegergert проверят на пропаганду нацистской символики.

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