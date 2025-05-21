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Москвич получил штраф за публикацию с нацистской символикой 12-летней давности

В Москве мужчину оштрафовали за фашистское приветствие в VK 12 лет назад
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Мировой суд в Москве оштрафовал мужчину за размещенное в 2013 году изображение с нацистской символикой и жестом фашистского приветствия. Об этом пишет ТАСС.

Основанием для рассмотрения дела стала публикация на странице во «ВКонтакте», где были изображены немецкие солдаты, офицер с повязкой со свастикой и соответствующий лозунг.

Эксперты, изучившие контент, пришли к выводу, что изображение содержит признаки возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства по признакам национальности, происхождения и отношения к религии. По результатам психолого-лингвистической экспертизы, материал был признан экстремистским. Мужчина в суд не явился, но признал вину заочно и удалил свою страницу из соцсети.

Суд назначил ему минимально возможный штраф — 10 тысяч рублей, отметив, что публикация подпадает под статью 20.3.1 КоАП РФ. Прокуратура передала дело после проверки Центром по противодействию экстремизму МВД на Московском метрополитене.

В решении суда подчеркнули, что даже старые публикации с запрещенной символикой могут повлечь за собой административную ответственность, если содержат элементы экстремизма.

Ранее жителя Петербурга арестовали по делу об оправдании терроризма в соцсетях.

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