ФНС ликвидирует агентство обвиняемой в отмывании денег Митрошиной

Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидирует компанию «Инновационные Технологии для Блогеров» Александры Митрошиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Митрошина владела 9% долей в ООО «Инновационные технологии для блогеров». В 2024 году, пишут СМИ, учредители фирмы потеряли на компании 792 тыс. рублей. Другие детали не раскрываются.

Также, отмечает «Звездач», задолженность Митрошиной по налогам составила 201 млн 173 тыс. рублей.

У Митрошиной более 4 млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Блогерша занималась продажей сетевых курсов о том, как сделать жизнь более успешной и счастливой. Она также являлась автором многих марафонов и курсов, «заряженных на денежный поток».

7 марта Митрошину задержали в Сочи. Ей грозит до 7 лет лишения свободы по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Митрошина легализовала средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, путем оплаты по договору долевого участия, «замаскировав таким образом связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

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