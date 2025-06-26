На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФНС ликвидирует агентство обвиняемой в отмывании денег Митрошиной

«Звездач»: ФНС закрывает убыточную компанию блогерши Александры Митрошиной
close
Максим Блинов/РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидирует компанию «Инновационные Технологии для Блогеров» Александры Митрошиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Митрошина владела 9% долей в ООО «Инновационные технологии для блогеров». В 2024 году, пишут СМИ, учредители фирмы потеряли на компании 792 тыс. рублей. Другие детали не раскрываются.

Также, отмечает «Звездач», задолженность Митрошиной по налогам составила 201 млн 173 тыс. рублей.

У Митрошиной более 4 млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Блогерша занималась продажей сетевых курсов о том, как сделать жизнь более успешной и счастливой. Она также являлась автором многих марафонов и курсов, «заряженных на денежный поток».

7 марта Митрошину задержали в Сочи. Ей грозит до 7 лет лишения свободы по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Митрошина легализовала средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, путем оплаты по договору долевого участия, «замаскировав таким образом связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

Ранее Прилепин объяснил Земфире (признана в РФ иностранным агентом) и Гребенщикову правила возвращения в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами